Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.8971 RUR   0.0294 GBR   2.1738 TRY   0.4832

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.46 Brent   46.92

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 28° Завтра 20° 28° 21 Июн 19° 26° 22 Июн 18° 26°

Дальнее зарубежье 19.06.2017 09:05

Более 25 человек пострадали от турбулентности в самолете китайской авиакомпании - СМИ

По меньшей мере 26 человек получили травмы, четверо - серьезные - после того, как самолет китайской авиакомпании China Eastern Airlines попал в зону турбулентности, сообщили СМИ Китая.

Инцидент произошел в воскресенье, когда авиалайнер выполнял рейс MU774 из Парижа в административный центр юго-западной китайской провинции Юньнань город Куньмин.

Авиакомпания сообщила, что все пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, а также напомнила, что в полете всем пассажирам рекомендовано пристегивать ремни безопасности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, САМОЛЕТ, ТУРБУЛЕНТНОСТЬ, ПОСТРАДАВШИЕ


Похожие новости


Китай провел испытания самолета на водородных элементах Самолет ATR 72 потерпел крушение в окрестностях Тайбэя, не менее восьми человек погибли Пекин должен самостоятельно расследовать исчезновение малазийского самолета, считают родные пассажиров Китай расширяет зону поиска пропавшего малазийского самолета В Пекине обещают "до последнего" продолжать поиски пропавшего самолета Malaysia Airlines В Китае арестованы шесть подозреваемых в попытке угона самолета

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]