Более 25 человек пострадали от турбулентности в самолете китайской авиакомпании - СМИ

По меньшей мере 26 человек получили травмы, четверо - серьезные - после того, как самолет китайской авиакомпании China Eastern Airlines попал в зону турбулентности, сообщили СМИ Китая.

Инцидент произошел в воскресенье, когда авиалайнер выполнял рейс MU774 из Парижа в административный центр юго-западной китайской провинции Юньнань город Куньмин.

Авиакомпания сообщила, что все пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, а также напомнила, что в полете всем пассажирам рекомендовано пристегивать ремни безопасности.