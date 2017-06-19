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Дальнее зарубежье 19.06.2017 13:16

Наезд на пешеходов возле мечети в Лондоне стал атакой на общие британские ценности - мэр

Мэр Лондона Садик Хан назвал инцидент с наездом на группу верующих рядом с мечетью в британской столице атакой на общие ценности британцев.

"Подобно терактам в Манчестере, Вестминстере и на Лондонском мосту, эта атака на наши общие ценности толерантности, свободы и уважения", - сказал мэр журналистам в понедельник.

По его словам, лондонская полиция развернула дополнительные силы, чтобы обеспечить безопасность и особенно в отношении тех, кто соблюдает Рамадан.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, восемь получили ранения в результате наезда автофургона на пешеходов у мечети в Лондоне.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, ИНЦИДЕНТ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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