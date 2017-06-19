Наезд на пешеходов возле мечети в Лондоне стал атакой на общие британские ценности - мэр

Мэр Лондона Садик Хан назвал инцидент с наездом на группу верующих рядом с мечетью в британской столице атакой на общие ценности британцев.

"Подобно терактам в Манчестере, Вестминстере и на Лондонском мосту, эта атака на наши общие ценности толерантности, свободы и уважения", - сказал мэр журналистам в понедельник.

По его словам, лондонская полиция развернула дополнительные силы, чтобы обеспечить безопасность и особенно в отношении тех, кто соблюдает Рамадан.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, восемь получили ранения в результате наезда автофургона на пешеходов у мечети в Лондоне.