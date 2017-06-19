Совет ЕС по иностранным делам продлил на год антироссийские санкции

Совет ЕС на уровне глав МИД, заседающий в понедельник в Люксембурге, принял решение о продлении на год ограничительных мер в отношении России за присоединение Крыма и Севастополя, сообщается в коммюнике совета.

В коммюнике отмечается, что санкции продлены до 23 июня 2018 года.

Эта категория санкций включает запреты на импорт в ЕС продуктов из Крыма и Севастополя, инвестиции в Крым и Севастополь, услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе; экспорт ряда товаров и технологий в Крым и Севастополь для транспортного, телекоммуникационного и энергетических секторов, а также для нефтегазовой и горной отраслей.

"Как указано в заявлении от 17 марта 2017 года высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС, Евросоюз продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и остается решительно настроен полностью реализовывать политику непризнания", - сообщил в своем коммюнике Совет ЕС.