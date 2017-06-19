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СНГ 19.06.2017 13:24

Совет ЕС по иностранным делам продлил на год антироссийские санкции

Совет ЕС на уровне глав МИД, заседающий в понедельник в Люксембурге, принял решение о продлении на год ограничительных мер в отношении России за присоединение Крыма и Севастополя, сообщается в коммюнике совета.

В коммюнике отмечается, что санкции продлены до 23 июня 2018 года.

Эта категория санкций включает запреты на импорт в ЕС продуктов из Крыма и Севастополя, инвестиции в Крым и Севастополь, услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе; экспорт ряда товаров и технологий в Крым и Севастополь для транспортного, телекоммуникационного и энергетических секторов, а также для нефтегазовой и горной отраслей.

"Как указано в заявлении от 17 марта 2017 года высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС, Евросоюз продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и остается решительно настроен полностью реализовывать политику непризнания", - сообщил в своем коммюнике Совет ЕС.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, КРЫМ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]