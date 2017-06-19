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СНГ 19.06.2017 13:44

Экс-премьера Киргизии Сариева выдвинули на пост президента

Бывший премьер-министр Киргизии Темир Сариев на проходящем в понедельник съезде возглавляемой им партии "Ак-Шумкар" официально выдвинут кандидатом в президенты республики.

Как передает корреспондент "Интерфакса", выдвижение Т.Сариев на пост главы государства участники съезда поддержали единогласно.

"Верю, что президентские выборы пройдут честно, чисто и открыто", - заявил Т.Сариев во время съезда.

Говоря о своей политической платформе, он отметил, что необходимо продолжать интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза, провести в кратчайшие сроки реформу милиции, органов прокуратуры и судов.

Между тем бывшие депутаты парламента Киргизии и лидеры оппозиционной партии "Ата-Журт" (Отечество) Акматбек Кельдибеков и Камчыбек Ташиев, принявшие участие в съезде, выступили в поддержку Т.Сариева.

После объявления парламентом в минувший четверг о назначении на 15 октября выборов президента партия "Ак-Шумкар" первой провела съезд для определения своего кандидата на пост главы государства.

Возглавляемая Т.Сариевым партия еще на съезде в феврале приняла решение об участии экс-премьера в выборах. До начала предвыборной кампании политсовет должен был представить программу и платформу партии, которая ляжет в основу программы кандидата в президенты.

Т.Сариев занимал пост главы правительства в 2015-2016 годах, до этого был министром экономики и министров финансов. Был кандидатом на выборах президента в 2009 году, после смены власти в апреле 2010 года входил в состав Временного правительства. Партия "Ак-Шумкар" была создана в середине 2000-х годов, но пока безрезультатно участвовала в парламентских и местных выборах.

Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок. Полномочия действующего главы государства Алмазбека Атамбаева истекают 1 декабря 2017 года.

О намерении баллотироваться также заявили лидеры оппозиционных парламентских фракций Омурбек Бабанов ("Республика - Ата Журт") и Бакыт Торобаев ("Онугуу - Прогресс"). Политсовет пропрезидентской Социал-демократической партии (СДПК) заявил, что выдвигает на пост главы государства премьер-министра Сооронбая Жээнбекова.

Между тем, по состоянию на утро понедельника, в ЦИК Киргизии поступили заявления о регистрации кандидатами в президенты только от лидера оппозиционной партии "Ата-Мекен" Омурбека Текебаева, находящегося в СИЗО по обвинению в коррупции и мошенничестве, и Назарбека Нышанова - председателя общественного объединения "Лига-Антикризис".

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]