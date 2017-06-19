Турецкий фонд построит 80 мечетей в Сирии

Глава Управления по делам религии Турции Мехмет Гермез сообщил, что религиозный фонд страны построит 80 мечетей в четырех сирийских городах, передает в понедельник Анатолийские агентство новостей.

"Это несколько запоздалый шаг, но мы надеемся, что он принесет пользу сирийцам", - приводит агентство слова М.Гермеза.

По его словам, мечети будут построены в Аазазе, Джераблусе, Идлибе и ар-Раи.

"Все это делается для того, чтобы поддержать сирийский народ. За годы конфликта погибли сотни тысяч жителей Сирии, миллионы остались без крова над головой, часть была вынуждена бежать из страны", - подчеркнул М.Гермеза.