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Регион 19.06.2017 14:01

Турецкий фонд построит 80 мечетей в Сирии

Глава Управления по делам религии Турции Мехмет Гермез сообщил, что религиозный фонд страны построит 80 мечетей в четырех сирийских городах, передает в понедельник Анатолийские агентство новостей.

"Это несколько запоздалый шаг, но мы надеемся, что он принесет пользу сирийцам", - приводит агентство слова М.Гермеза.

По его словам, мечети будут построены в Аазазе, Джераблусе, Идлибе и ар-Раи.

"Все это делается для того, чтобы поддержать сирийский народ. За годы конфликта погибли сотни тысяч жителей Сирии, миллионы остались без крова над головой, часть была вынуждена бежать из страны", - подчеркнул М.Гермеза.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ФОНД, СИРИЯ, МЕЧЕТИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]