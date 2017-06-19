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Карабахский конфликт 19.06.2017 13:11

Министр обороны Азербайджана обсудил с посредниками по Карабаху ситуацию на линии армяно-азербайджанского противостояния

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и сопредседатели Минской группы ОБСЕ в понедельник в Баку обсудили оперативную обстановку на линии противостояния азербайджанских и армянских войск, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«19 июня министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Российская Федерация), Ричардом Хогландом (США), Стефаном Висконти (Франция), а также специальным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком. В ходе встречи была обсуждена оперативная обстановка на линии противостояния войск Армении и Азербайджана», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, на минувшей неделе ситуация на линии противостояния обострилась. В ответ на провокации армянской стороны, Вооруженные силы Азербайджана уничтожили 6 армянских военнослужащих.

Р.Бабаев

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Тэги: ОБСЕ, СОПРЕДСЕДАТЕЛИ, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]