Министр обороны Азербайджана обсудил с посредниками по Карабаху ситуацию на линии армяно-азербайджанского противостояния

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и сопредседатели Минской группы ОБСЕ в понедельник в Баку обсудили оперативную обстановку на линии противостояния азербайджанских и армянских войск, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«19 июня министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Российская Федерация), Ричардом Хогландом (США), Стефаном Висконти (Франция), а также специальным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком. В ходе встречи была обсуждена оперативная обстановка на линии противостояния войск Армении и Азербайджана», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, на минувшей неделе ситуация на линии противостояния обострилась. В ответ на провокации армянской стороны, Вооруженные силы Азербайджана уничтожили 6 армянских военнослужащих.

Р.Бабаев