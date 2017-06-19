В Эстонии сладкие напитки будут облагаться налогом

Парламент Эстонии на заседании в понедельник принял закон о налоге на сладости.
За принятие закона проголосовали 52 депутата, против - 37, воздержавшихся не было. Всего в парламенте Эстонии 101 депутат.
Согласно закону, налогом будут облагаться напитки, содержащие сахара или подслащающих веществ больше, чем 5 граммов на 100 мл напитка. Ставка налога на литр напитка, содержащего концентрацию сахара в 5-8 граммов на 100 мл напитка, составит 10 евроцентов за литр. Напитки с более высокой концентрацией сахара будут облагаться налогом в 30 центов.
Такая же ставка установлена и на напитки с подсластителями.
Производителям натуральных соков, молочных напитков и йогуртов разрешено ходатайствовать об исключениях по налогам.
Правительство обосновывает необходимость введения налога на сладости заботой о здоровье людей.
В то же время министерство финансов рассчитывает за счет этого налога увеличить поступления в госбюджет в 2018 году на 15 млн евро, в 2019 году на 16 млн евро, в 2020 году - на 17 млн евро .
Закон вступит в силу 1 января 2018 года.
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