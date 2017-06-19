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Дальнее зарубежье 19.06.2017 14:47

Глава МИД Великобритании надеется на благоприятный исход переговоров по Brexit

Глава британского МИД Борис Джонсон рассчитывает, что стартующие в понедельник переговоры о выходе Великобритании из ЕС приведут к результатам, которые будут благоприятны для обеих сторон, сообщает телеканал "Скай-ньюс".

"Я думаю, что весь процесс приведет к благоприятному решению, которого нам удастся достичь с честью и с пользой для обеих сторон", - сказал Б.Джонсон в понедельник журналистам перед встречей с главами МИД стран-членов Евросоюза в Люксембурге.

"Самое важное для нас сегодня - это смотреть вперед, поднять глаза и смотреть вперед. С течением времени это даст положительный результат как для Великобритании, так и для остальной Европы", - добавил он.

"(Необходимо - ИФ) думать о будущем, думать о глубоком и особенном сотрудничестве с нашими друзьями", - отметил глава МИД Великобритании.

Великобритания 19 июня начинает переговоры с ЕС, по результатам которых она намерена покинуть союз. "Министр Великобритании по делам Brexit Дэвид Дэвис и главный координатор ЕС Мишель Барнье, который ведет от имени Еврокомиссии переговоры по выходу страны из союза, пришли к соглашению, что они (переговоры - ИФ) начнутся 19 июня, в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора", - говорилось в совместном заявлении сторон, опубликованном на прошлой неделе.

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Тэги: БРИТАНИЯ, МИД, BREXIT, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]