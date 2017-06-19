Глава МИД Великобритании надеется на благоприятный исход переговоров по Brexit

Глава британского МИД Борис Джонсон рассчитывает, что стартующие в понедельник переговоры о выходе Великобритании из ЕС приведут к результатам, которые будут благоприятны для обеих сторон, сообщает телеканал "Скай-ньюс".

"Я думаю, что весь процесс приведет к благоприятному решению, которого нам удастся достичь с честью и с пользой для обеих сторон", - сказал Б.Джонсон в понедельник журналистам перед встречей с главами МИД стран-членов Евросоюза в Люксембурге.

"Самое важное для нас сегодня - это смотреть вперед, поднять глаза и смотреть вперед. С течением времени это даст положительный результат как для Великобритании, так и для остальной Европы", - добавил он.

"(Необходимо - ИФ) думать о будущем, думать о глубоком и особенном сотрудничестве с нашими друзьями", - отметил глава МИД Великобритании.

Великобритания 19 июня начинает переговоры с ЕС, по результатам которых она намерена покинуть союз. "Министр Великобритании по делам Brexit Дэвид Дэвис и главный координатор ЕС Мишель Барнье, который ведет от имени Еврокомиссии переговоры по выходу страны из союза, пришли к соглашению, что они (переговоры - ИФ) начнутся 19 июня, в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора", - говорилось в совместном заявлении сторон, опубликованном на прошлой неделе.