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Дальнее зарубежье 19.06.2017 15:12

ЕС может использовать санкции в борьбе с кибератаками

Совет ЕС одобрил разработку юридических рамок для "совместного дипломатического ответа" Евросоюза на недоброжелательные акты в киберпространстве.

Речь идет о "наборе инструментов кибердипломатии", говорится в сообщении, опубликованном по итогам принятия постановления Совета ЕС по иностранным делам, заседающего в понедельник в Люксембурге.

"Дипломатический ответ ЕС на недоброжелательные акты в киберпространстве будет полностью использовать меры, применяемые в совместной международной политике и политике безопасности, включая, если необходимо, ограничительные меры. Совместный ответ ЕС на недоброжелательные акты в киберпространстве будет пропорциональным значению, размаху, продолжительности, интенсивности, сложности, изощренности и последствиям такой киберактивности", - говорится в документе.

"ЕС осознает, что киберпространство предлагает значительные возможности, но оно также выдвигает постоянно эволюционирующие вызовы для внешней деятельности ЕС. ЕС обеспокоен возрастающими возможностями и стремлением государственных и негосударственных игроков добиваться своих целей недоброжелательными действиями в киберпространстве", - заявляют в Евросоюзе.

По мнению Совета ЕС, такие действия могут представлять собой нарушение международного права и становиться объектом совместного ответа Евросоюза.

В ЕС напоминают, что государства-члены ЕС не должны допускать, чтобы их территория использовалась для совершения действий, нарушающих нормы международного права, с помощью информационных технологий и средств связи.

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Тэги: ЕС, КИБЕРАТАКИ, ДИПЛОМАТИЯ, САНКЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]