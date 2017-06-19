ЕС может использовать санкции в борьбе с кибератаками

Совет ЕС одобрил разработку юридических рамок для "совместного дипломатического ответа" Евросоюза на недоброжелательные акты в киберпространстве.

Речь идет о "наборе инструментов кибердипломатии", говорится в сообщении, опубликованном по итогам принятия постановления Совета ЕС по иностранным делам, заседающего в понедельник в Люксембурге.

"Дипломатический ответ ЕС на недоброжелательные акты в киберпространстве будет полностью использовать меры, применяемые в совместной международной политике и политике безопасности, включая, если необходимо, ограничительные меры. Совместный ответ ЕС на недоброжелательные акты в киберпространстве будет пропорциональным значению, размаху, продолжительности, интенсивности, сложности, изощренности и последствиям такой киберактивности", - говорится в документе.

"ЕС осознает, что киберпространство предлагает значительные возможности, но оно также выдвигает постоянно эволюционирующие вызовы для внешней деятельности ЕС. ЕС обеспокоен возрастающими возможностями и стремлением государственных и негосударственных игроков добиваться своих целей недоброжелательными действиями в киберпространстве", - заявляют в Евросоюзе.

По мнению Совета ЕС, такие действия могут представлять собой нарушение международного права и становиться объектом совместного ответа Евросоюза.

В ЕС напоминают, что государства-члены ЕС не должны допускать, чтобы их территория использовалась для совершения действий, нарушающих нормы международного права, с помощью информационных технологий и средств связи.