Предправления Azer-Turk Bank стал Орхан Гусейнов

Председателем правления азербайджано-турецкого «Azer-Turk Bank» назначен Орхан Гусейнов, отмечается в сообщении банка.
"19 июня состоялось общее собрание акционеров банка. На нем принято решение о назначении О.Гусейнова председателем правления банка", - отмечается в сообщении.
Azer-Turk Bank создан в мае 1995 года и входит в десятку ведущих банков страны. Основным акционером является Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана (75%). Акционерами банка также являются турецкий Ziraat Bank, азербайджанская перестраховочная компания "AzRe Tekrarsigorta" и азербайджанская специализированная компания по страхованию жизни "Qala Heyat Sigorta".
А.Азизов
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