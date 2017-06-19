Предправления Azer-Turk Bank стал Орхан Гусейнов

Председателем правления азербайджано-турецкого «Azer-Turk Bank» назначен Орхан Гусейнов, отмечается в сообщении банка.

"19 июня состоялось общее собрание акционеров банка. На нем принято решение о назначении О.Гусейнова председателем правления банка", - отмечается в сообщении.

Azer-Turk Bank создан в мае 1995 года и входит в десятку ведущих банков страны. Основным акционером является Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана (75%). Акционерами банка также являются турецкий Ziraat Bank, азербайджанская перестраховочная компания "AzRe Tekrarsigorta" и азербайджанская специализированная компания по страхованию жизни "Qala Heyat Sigorta".

А.Азизов