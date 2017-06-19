Провокации на линии карабахского фронта это последствие неконструктивной политики официального Еревана, заявляют в Баку

Противостояние на линии карабахского фронта итог неконструктивной политики Армении, заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, завотделом Али Гасанов.
«Мы оцениваем происходящее на линии фронта, как и провокации, которые имели место и в прошлом, как итог неконструктивной политики Армении»,- заявил А.Гасанов, сообщают азербайджанские СМИ.
По словам А.Гасанова, Армения всегда продвигала политику оккупации, а в определенные моменты Ереван «давал назад», с целью сокрытия своих позиций и введения международного сообщества в заблуждение.
«Провокации Армении продолжаются с начала 90-х годов. Они постоянно прибегают к провокациям, пытаются эскалировать противостояние на линии фронта, когда переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта интенсифицируется на международном уровне, увеличиваются усилия международного сообщества по изменению существующего статус-кво»,- подчеркнул он.
Помощник президента уверен, что на фоне провокаций на линии карабахского фронта, официальный Ереван пытается усилить свою антиазербайджанскую позицию на международной арене и скрыть недовольство армянской общественности к правительству.
Как сообщалось ранее, на минувшей неделе ситуация на линии противостояния обострилась. В ответ на провокации армянской стороны, Вооруженные силы Азербайджана уничтожили 6 армянских военнослужащих.
Ф.Исазаде
Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az получили в январе-мае 2017г заказов на $130 млн
Азербайджан в январе-мае 2017г экспортировал ненефтяной продукции на $560 млн
Азербайджан в январе-апреле увеличил экспорт сжиженного газа в 4,4 раза
Таможенники Азербайджана предотвратили контрабанду в Иран более 7 кг золотых слитков
Граждане Бангладеш, обучающиеся в бакинских вузах, пытались незаконно перейти азербайджано-иранскую границу
Президент Азербайджана и глава МИД Лаоса обсудили перспективы сотрудничества в сферах туризма и образования
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство автодороги в Биласуварском районе
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Столкновение поездов произошло в Москве на Курском вокзале
Религиозная общественность Британии осуждает атаку с наездом на пешеходов у мечети Лондона
Совет ЕС подтвердил планы тесного сотрудничества с НАТО при уважении самостоятельности сторон
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В Баку доставлены грузы для проведения Гран-При Азербайджана «Формулы-1» (ФОТО)
«Мой час» - новый безлимитный интернет-пакет от Bakcell
В РИКЦ в Баку прошла творческая встреча с писателем-фантастом Александром Хакимовым
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»