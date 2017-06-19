Провокации на линии карабахского фронта это последствие неконструктивной политики официального Еревана, заявляют в Баку

Противостояние на линии карабахского фронта итог неконструктивной политики Армении, заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, завотделом Али Гасанов.

«Мы оцениваем происходящее на линии фронта, как и провокации, которые имели место и в прошлом, как итог неконструктивной политики Армении»,- заявил А.Гасанов, сообщают азербайджанские СМИ.

По словам А.Гасанова, Армения всегда продвигала политику оккупации, а в определенные моменты Ереван «давал назад», с целью сокрытия своих позиций и введения международного сообщества в заблуждение.

«Провокации Армении продолжаются с начала 90-х годов. Они постоянно прибегают к провокациям, пытаются эскалировать противостояние на линии фронта, когда переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта интенсифицируется на международном уровне, увеличиваются усилия международного сообщества по изменению существующего статус-кво»,- подчеркнул он.

Помощник президента уверен, что на фоне провокаций на линии карабахского фронта, официальный Ереван пытается усилить свою антиазербайджанскую позицию на международной арене и скрыть недовольство армянской общественности к правительству.

Как сообщалось ранее, на минувшей неделе ситуация на линии противостояния обострилась. В ответ на провокации армянской стороны, Вооруженные силы Азербайджана уничтожили 6 армянских военнослужащих.

Ф.Исазаде