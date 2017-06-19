Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.9055 RUR   0.0296 GBR   2.1743 TRY   0.4867

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 27° Завтра 19° 27° 21 Июн 19° 26° 22 Июн 18° 26°

Транспорт и связь 19.06.2017 13:48

SOCAR ввела в строй новую скважину на месторождении Западный Абшерон

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ввела в эксплуатацию новую скважину на месторождении Западный Абшерон, сообщает официальный сайт компании.

Скважина №32 была пробурена с морского основания №20. Бурение осуществлялось до продуктивного пласта «Подкирмакинская свита».

Суточный дебит скважины составляет 8 тонн нефти.

Запасы месторождения Западный Абшерон оцениваются в 10 млн тонн нефти.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МЕСТОРОЖДЕНИЕ, СКВАЖИНА, ВВОД


Похожие новости


SOCAR начала бурение новой скважины на Нефтяных Камнях SOCAR ввела в строй новую скважину на Нефтяных Камнях SOCAR ввела в строй новую скважину на мелководье Гюнешли SOCAR начала бурение новой скважины на Нефтяных Камнях SOCAR начала бурение новой скважины на месторождении Чилов SOCAR ввела в строй новую скважину на Нефтяных Камнях

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]