Порошенко отправился с рабочим визитом в США, где встретится с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко отбыл в США с рабочим визитом, сообщает его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

"Президент Украины отбыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты", - написал С.Цеголко в своей странице в "Фейсбуке" в понедельник.

Ранее 14 июня источник в дипломатических кругах сообщил "Интерфаксу", что П.Порошенко посетит с визитом Вашингтон, где проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. "Действительно, достигнута договоренность о встрече (с Д.Трампом - ИФ), визит состоится 19-20 июня", - сказал собеседник агентства.

Вечером того же дня глава МИД Украины Павел Климкин подтвердил встречу глав государств, однако не назвал конкретных дат. "Встреча состоится, конечно, мы ее готовим. Но мы должны выдержать интригу. В ближайшее время (пресс-секретарь главы государства - ИФ) Святослав Цеголко сделает соответствующее заявление, синхронно с нашими американскими друзьями, но мы сейчас работаем над содержательной частью речи", - сказал глава МИД Украины Павел Климкин журналистам в среду в Киеве.

Министр также отметил, что в повестке дня встречи будут стоять вопросы о выполнении Россией своих обязательств в рамках минских договоренностей, а также вопрос Крыма, доступ к нему международных наблюдателей, вопросы двустороннего сотрудничества Украины и США, а также помощь украинским реформам.

Также, по словам министра, будут стоять вопросы относительно сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США. Глава внешнеполитического ведомства анонсировал "важные политические решения в этой сфере". Министр также уточнил, что стороны при подготовке к встрече П.Порошенко и Д.Трампа согласовывали формат участия США в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе.

По словам главы МИД, украинская и американская сторона продолжат поиск вариантов взаимодействия по осуществлению давления на Россию. "Мы будем работать над тем, чтобы согласовать логику нашего взаимодействия относительно давления на Россию", - сказал П.Климкин.