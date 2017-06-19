Лондонская полиция оценивает в 79 человек число жертв пожара в высотке

Последние оценки полиции показывают, что жертвами пожара в многоэтажном доме в Лондоне стали не менее 79 человек, заявил в понедельник журналистам начальник полиции Стюарт Канди.
"На данный момент я с сожалением должен сказать, что сейчас у нас 79 человек, которые по нашим данным, либо погибли, либо пропали без вести, однако как я вынужден предположить, (пропавшие без вести - ИФ) тоже погибли", - приводит его слова британский телеканал "Скай-ньюс".
Он добавил, что, скорее всего, некоторые из жертв никогда не будут опознаны.
Сильный пожар в многоэтажном жилом доме в столице Великобритании произошел в прошлую среду.
Ранее СМИ сообщали о гибели не менее 30 человек.
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