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Дальнее зарубежье 19.06.2017 15:43

Лондонская полиция оценивает в 79 человек число жертв пожара в высотке

Последние оценки полиции показывают, что жертвами пожара в многоэтажном доме в Лондоне стали не менее 79 человек, заявил в понедельник журналистам начальник полиции Стюарт Канди.

"На данный момент я с сожалением должен сказать, что сейчас у нас 79 человек, которые по нашим данным, либо погибли, либо пропали без вести, однако как я вынужден предположить, (пропавшие без вести - ИФ) тоже погибли", - приводит его слова британский телеканал "Скай-ньюс".

Он добавил, что, скорее всего, некоторые из жертв никогда не будут опознаны.

Сильный пожар в многоэтажном жилом доме в столице Великобритании произошел в прошлую среду.

Ранее СМИ сообщали о гибели не менее 30 человек.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОЖАР, ЖЕРТВЫ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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