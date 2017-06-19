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Дальнее зарубежье 19.06.2017 16:12

Совет ЕС подтвердил планы тесного сотрудничества с НАТО при уважении самостоятельности сторон

Совет ЕС по иностранным делам подтвердил в понедельник в Люксембурге, что сотрудничество между Евросоюзом и НАТО продолжится в духе открытости и полной прозрачности.

В постановлении Совета по итогам дебатов о сотрудничестве ЕС и НАТО отмечается, что оно будет происходить "в духе полного уважения самостоятельности и административных процедур обеих организаций в тесном сотрудничестве с государствами-членами, а также при их полном участии".

В документе указывается на то, что стороны будут соблюдать принципы "интеграции и взаимности, без ущерба для специфики политики безопасности и обороны различных государств-членов".

При этом Совет ЕС напомнил, что сотрудничество НАТО с государствами-членами ЕС, не являющимися членами альянса, представляет собой неотделимую часть сотрудничества ЕС-НАТО. Совет приветствует в связи с этим вклад указанных государств в деятельность НАТО. ЕС поддерживает и будет продолжать такую практику.

Как сообщалось, дебаты о сотрудничестве ЕС и НАТО были основаны на совместном докладе высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности и обороны Федерики Могерини и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о выполнении планов, намеченных около года назад "Варшавской декларацией", которую подписали глава альянса, председатель Европейского Совета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

В дискуссии приняла участие заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

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Тэги: ЕС, НАТО, СОВЕТ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]