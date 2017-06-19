Совет ЕС подтвердил планы тесного сотрудничества с НАТО при уважении самостоятельности сторон

Совет ЕС по иностранным делам подтвердил в понедельник в Люксембурге, что сотрудничество между Евросоюзом и НАТО продолжится в духе открытости и полной прозрачности.
В постановлении Совета по итогам дебатов о сотрудничестве ЕС и НАТО отмечается, что оно будет происходить "в духе полного уважения самостоятельности и административных процедур обеих организаций в тесном сотрудничестве с государствами-членами, а также при их полном участии".
В документе указывается на то, что стороны будут соблюдать принципы "интеграции и взаимности, без ущерба для специфики политики безопасности и обороны различных государств-членов".
При этом Совет ЕС напомнил, что сотрудничество НАТО с государствами-членами ЕС, не являющимися членами альянса, представляет собой неотделимую часть сотрудничества ЕС-НАТО. Совет приветствует в связи с этим вклад указанных государств в деятельность НАТО. ЕС поддерживает и будет продолжать такую практику.
Как сообщалось, дебаты о сотрудничестве ЕС и НАТО были основаны на совместном докладе высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности и обороны Федерики Могерини и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о выполнении планов, намеченных около года назад "Варшавской декларацией", которую подписали глава альянса, председатель Европейского Совета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
В дискуссии приняла участие заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.
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