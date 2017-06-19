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Дальнее зарубежье 19.06.2017 16:31

Религиозная общественность Британии осуждает атаку с наездом на пешеходов у мечети Лондона

Представители различных религиозных конфессий Великобритании выступили с осуждением атаки при помощи автофургона на пешеходов у мечети на севере Лондона, сообщает британская газета "Гардиан".

"Их показаний свидетелей следует, что напавшего мотивировала исламофобия. За последние недели и месяцы мусульмане сталкивались со многими случаями исламофобии, и на данный момент это самое жестокое проявление (исламофобии - ИФ)", - заявил глава Мусульманского совета Великобритании Харун Хан.

Он добавил, что в связи с приближением конца Рамадана, мусульмане активно посещают местные мечети, поэтому мусульманская община ожидает от британских властей усиления охраны вокруг мечетей.

К осуждению присоединились лидеры христианской, иудейской и сикхской общин Великобритании, отмечает "Гардиан".

Лидер Европейского еврейского конгресса Моше Кантор назвал этот инцидент "вопиющей атакой на мусульманских прихожан в период священного месяца Рамадана".

"Эта атака против одной религии - атака против всех религий; все люди всех вероисповеданий должны сплотиться против террора", - сказал он.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, восемь получили ранения в результате наезда автофургона на пешеходов у мечети в Лондоне.

Британские СМИ сообщали, что когда нападавший был задержан прохожими, он кричал: "Я убью всех мусульман!".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй позднее заявила, что наезд автофургона будет расследоваться как террористическая атака.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МЕЧЕТЬ, АТАКА, ОСУЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]