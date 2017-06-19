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Дальнее зарубежье 19.06.2017 16:49

Парламент Эстонии ратифицировал соглашение о скоростной железнодорожной магистрали Rail Baltic

Парламент Эстонии на заседании в понедельник утвердил межправительственное соглашение Эстонии, Латвии и Литвы о скоростной железнодорожной магистрали Rail Baltic (RB).

За ратификацию проголосовали 63 депутата, против 20. Всего в парламенте Эстонии 101 депутат.

Соглашение устанавливает общие технические параметры, маршрут и срок строительства RB. В нем стороны договариваются о предварительных условиях строительства RB, его сроках. Документ регулирует строящуюся инфраструктуру и вопросы собственности находящейся под ней земли, а также условия финансирования строительства.

"Стратегически это самый важный находящийся в работе проект региона Балтии, который выведет сотрудничество Эстонии, Латвии и Литвы на новый уровень и еще крепче соединит страны региона с Европой", - сказал ранее премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas).

По словам премьер-министра, "перед отправкой соглашения на ратификацию в парламент правительство дождалось результатов являющегося частью подготовки проекта свежего анализа окупаемости". "Анализ Ernst & Young Baltic еще раз подтверждает экономическую осуществимость и очень доходный характер Rail Baltic", - отмечал глава правительства.

Проект Rail Baltic предусматривает строительство скоростной международной железной дороги от Таллинна до литовско-польской границы, на которой пассажирские поезда будут ходить со скоростью до 240 км/ч, а грузовые - до 120 км/ч.

Примерная стоимость строительства составит 5,8 млрд евро, в том числе на эстонском участке трассы - 1,3 млрд евро. Из этой суммы 1,07 млрд евро (85%), как ожидается, оплатит Европейский союз, а Эстонии придется вложить в строительство не менее 268 млн евро собственных средств.

Премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы подписали соглашение в январе 2017 года в Таллинне. Для вступления соглашения в силу его должны ратифицировать парламенты трех стран.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ЖЕЛДОРОГА, ПРОЕКТ, СОГЛАШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]