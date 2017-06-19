Группе из 12 человек удалось спастись в Португалии от огня в цистерне с водой

В резервуаре для воды обнаружены 12 человек, которым удалось спастись во время природного пожара в центральной части Португалии, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

По ее данным, эти люди провели там более шести часов.

Ранее стало известно, число жертв пожара достигло 62 человек, еще 54 пострадали. Они размещены в больницах Лиссабона, Коимбры и Порту. Большая часть пострадавших - гражданские лица, но есть среди них и восемь пожарных. Состояние четверых из них оценивается как серьезное, сообщила в воскресенье португальская телерадиокомпания РТП.

В пострадавшем районе введен режим чрезвычайной ситуации.

Полиция начала расследование, при этом уже объявлено, что речь идет о природной катастрофе, а не об умышленном поджоге.

На борьбу с пожарами брошено примерно 600 пожарных и 190 единиц спецтехники. Из Испании на помощь португальским пожарным направлены два специальных самолета.