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Дальнее зарубежье 19.06.2017 14:59

Группе из 12 человек удалось спастись в Португалии от огня в цистерне с водой

В резервуаре для воды обнаружены 12 человек, которым удалось спастись во время природного пожара в центральной части Португалии, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

По ее данным, эти люди провели там более шести часов.

Ранее стало известно, число жертв пожара достигло 62 человек, еще 54 пострадали. Они размещены в больницах Лиссабона, Коимбры и Порту. Большая часть пострадавших - гражданские лица, но есть среди них и восемь пожарных. Состояние четверых из них оценивается как серьезное, сообщила в воскресенье португальская телерадиокомпания РТП.

В пострадавшем районе введен режим чрезвычайной ситуации.

Полиция начала расследование, при этом уже объявлено, что речь идет о природной катастрофе, а не об умышленном поджоге.

На борьбу с пожарами брошено примерно 600 пожарных и 190 единиц спецтехники. Из Испании на помощь португальским пожарным направлены два специальных самолета.

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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, ПОЖАР, ВЫЖИВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]