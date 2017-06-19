Ответственность за последние события на линии соприкосновения лежит на Ереване – президент Алиев

Ситуация на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск свидетельствуют о необходимости ускорения переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил президент Ильхам Алиев.

«Азербайджан привержен соблюдению режима перемирия. Однако, в преддверии вашего визита в регион Армения вновь предприняла военную провокацию на линии соприкосновения. ВС Азербайджана дали адекватный ответ, результат которого вам известен», - сказал И.Алиев в понедельник в Баку принимая сопредседателей Минской Группы ОБСЕ от России, Франции и США.

И.Алиев подчеркнул, что ситуация на линии соприкосновения «это важный фактор для ускорения переговорного процесса».

Он обвинил Ереван в провокациях на линии фронта. «После вашего визита в Армению и на оккупированные азербайджанские территории и в преддверие вашего приезда в Азербайджан армянская сторона предприняла очередную военную провокацию против Азербайджана, в результате чего погиб азербайджанский солдат», - сказал глава государства.

Президент отметил, что армянская сторона всегда в преддверии проведения какого-либо важного мероприятия или же визита сопредседателей прибегает к таким провокациям. "Мы неоднократно становились свидетелями этого – в 2014 году, 2016 году и сейчас. Они, несомненно, знают, что мы дадим адекватный ответ на любые военные провокации против нашего гражданского населения и военнослужащих», - отметил президент.

По его словам, подобные шаги Еревана направлены на то, чтобы Баку обвинили в нарушении перемирия. «Во всем обвиняют нас, в том числе в нарушении режима прекращения огня. Но, достаточно посмотреть на хронологию, чтобы увидеть, когда со стороны армянской армии был убит азербайджанский солдат, и когда Азербайджан дал на это адекватный ответ. Таким образом, ответственность за последнее нарушение режима прекращения огня на линии фронта ложится на руководство Армении, и за любые последствия ответственность несет армянская армия», - сказал И.Алиев.

И.Алиев добавил, что последние события открыто продемонстрировали, что Армения во что бы то ни стало пытается помешать деятельности сопредседателей МГ ОБСЕ.

"Армения пытается сместить внимание только на вопросы безопасности, и все происходящее использует в качестве причины для обвинения в адрес Азербайджана в нарушении режима прекращения огня. Это полностью несправедливая позиция», - сказал И.Алиев.

В свою очередь, российский сопредседатель Игорь Попов выразил озабоченность посредников переговорного процесса серьезными нарушениями режима прекращения огня в зоне карабахского урегулирования.

«Мы отразим эту ситуацию в принятом по итогам визита заявлении», - подчеркнул он.

Американский и французский сопредседатели Ричард Хогланд и Стефан Висконти, а также специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик также высказали свое видение по переговорному процессу.

"На встрече состоялся обмен мнениями по складывающейся ситуации и перспективам карабахского урегулирования", - отмечается в информации на сайте главы азербайджанского государства.

А.Азизов, Р.Бабаев