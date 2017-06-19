Премьер Японии Абэ заявляет о наличии соглашения на встречу с Путиным во время июльского саммита G20

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил на пресс-конференции в понедельник, что между Токио и Москвой имеются договоренности о планах его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным во время саммита G20 в июле этого года.
"Есть соглашение о встрече на высшем уровне - с президентом Путиным - в середине июля на саммите G20", - сказал премьер.
"Хотелось бы, с опорой на прошлые достижения, осуществить прямодушный обмен мнениями с президентом Путиным, и провести дискуссии с учетом сформированных до этого момента отношений доверия", - отметил С.Абэ.
Премьер-министр отметил, что темами первостепенной важности могли бы стать визиты бывших японских жителей Южных Курил на могилы предков, совместная хозяйственная деятельность Японии и России в этом регионе и продвижение к цели заключения мирного договора между двумя странами.
Саммит G20 запланирован на 7-8 июля в Гамбурге.
15-16 декабря 2016 года состоялся визит президента В.Путина в Японию. По итогам этой поездки Москва и Токио договорились обсудить возможность начала совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В соответствии с советско-японской декларацией 1956 года, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, СССР соглашался передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.
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