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Бизнес и законодательство 19.06.2017 15:53

Азербайджан в январе-мае 2017г экспортировал ненефтяной продукции на $560 млн

Азербайджан в январе-мае 2017 года экспортировал ненефтяной продукции на сумму $557 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

«В январе-мае экспорт осуществляли 1,021 тыс. компания", - отмечает центр.

По данным центра, в январе-мае 2017 года в структуре экспорта основной объем пришелся на томаты ($80,3 млн), полиэтилен ($41,2 млн), фундук ($30,5 млн).

За отчетный период в пятерку ведущих стран по экспорту азербайджанской ненефтяной продукции входят: Россия ($189 млн), Турция ($121 млн), Грузия ($53 млн), Швейцария ($40 млн) и Туркменистан ($26 млн).

В мае 2017 года объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил $149 млн, экспорт осуществляли 445 компаний. При этом в пятерку ведущих стран, в которую экспортировалась азербайджанская продукция, в мае вошли: Россия ($81 млн), Турция ($21 млн), Грузия ($10 млн), Туркменистан ($9 млн) и Швейцария ($4 млн).

В 2016 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана сократился на 16,4% - до $1 млрд 237,1 млн.

А.Азизов

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Тэги: ЭКСПОРТ, НЕНЕФТЯНОЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]