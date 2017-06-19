Азербайджан в январе-мае 2017г экспортировал ненефтяной продукции на $560 млн

Азербайджан в январе-мае 2017 года экспортировал ненефтяной продукции на сумму $557 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
«В январе-мае экспорт осуществляли 1,021 тыс. компания", - отмечает центр.
По данным центра, в январе-мае 2017 года в структуре экспорта основной объем пришелся на томаты ($80,3 млн), полиэтилен ($41,2 млн), фундук ($30,5 млн).
За отчетный период в пятерку ведущих стран по экспорту азербайджанской ненефтяной продукции входят: Россия ($189 млн), Турция ($121 млн), Грузия ($53 млн), Швейцария ($40 млн) и Туркменистан ($26 млн).
В мае 2017 года объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил $149 млн, экспорт осуществляли 445 компаний. При этом в пятерку ведущих стран, в которую экспортировалась азербайджанская продукция, в мае вошли: Россия ($81 млн), Турция ($21 млн), Грузия ($10 млн), Туркменистан ($9 млн) и Швейцария ($4 млн).
В 2016 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана сократился на 16,4% - до $1 млрд 237,1 млн.
А.Азизов
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