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СНГ 19.06.2017 17:13

Медведев встретится 21 июня с президентом Киргизии

Премьер РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым 21 июня в Москве обсудит вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также интеграцию в рамках ЕврАзЭс.

"В ходе беседы председателя правительства России с Алмазбеком Атамбаевым планируется рассмотреть актуальные вопросы российско-киргизского взаимодействия в торгово-инвестиционной, промышленной

, научно-технической и культурно-гуманитарной областях, а также обсудить совместную интеграционную работу в рамках Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Президент Киргизии будет находиться в России с государственным визитом по приглашению своего российского коллеги Владимира Путина.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕМЬЕР, КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]