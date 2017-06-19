Медведев встретится 21 июня с президентом Киргизии

Премьер РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым 21 июня в Москве обсудит вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также интеграцию в рамках ЕврАзЭс.

"В ходе беседы председателя правительства России с Алмазбеком Атамбаевым планируется рассмотреть актуальные вопросы российско-киргизского взаимодействия в торгово-инвестиционной, промышленной

, научно-технической и культурно-гуманитарной областях, а также обсудить совместную интеграционную работу в рамках Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Президент Киргизии будет находиться в России с государственным визитом по приглашению своего российского коллеги Владимира Путина.