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Регион 19.06.2017 17:30

Анкара намерена купить у России С-400, переговоры идут на уровне экспертов - глава ФСВТС

Турция подтверждает серьезную заинтересованность в покупке систем ПВО С-400, сообщил "Интерфаксу" глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.

"Серьезность намерений Турции по закупке российских систем С-400 подтверждается. Переговоры ведутся на экспертном уровне", - заявил Д.Шугаев.

"Мы как надежные партнеры подходим к этому соответственно", - подчеркнул он.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, С/400


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]