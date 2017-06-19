Анкара намерена купить у России С-400, переговоры идут на уровне экспертов - глава ФСВТС

Турция подтверждает серьезную заинтересованность в покупке систем ПВО С-400, сообщил "Интерфаксу" глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.

"Серьезность намерений Турции по закупке российских систем С-400 подтверждается. Переговоры ведутся на экспертном уровне", - заявил Д.Шугаев.

"Мы как надежные партнеры подходим к этому соответственно", - подчеркнул он.