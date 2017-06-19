Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.9055 RUR   0.0296 GBR   2.1743 TRY   0.4867

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 27° Завтра 19° 27° 21 Июн 19° 26° 22 Июн 18° 26°

Бизнес и законодательство 19.06.2017 16:07

Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az получили в январе-мае 2017г заказов на $130 млн

Азербайджанские производители получили в январе-мае 2017 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $130,4 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

"На портал Azexport.az в январе поступили заказы на сумму $48 млн, феврале - $6,5 млн, марте - $27 млн, апреле - $29,9 млн, в мае – $19 млн", - говорится в данных центра.

По данным центра, 15,3% заказов, поступивших на портал, приходится на Россию, 9,6% - на Украину, 7,3% - Турцию, 6,2% - Саудовскую Аравию, 5,1% - Казахстан, 5,1% - США.

"При анализе заказов, поступивших в мае, выясняется, что на мировом рынке имеется спрос на фруктовые соки, вино, мед, сливочное масло, плодоовощную продукцию, косметическую, мебельную и др. продукцию, произведенную в Азербайджане", - отмечается в материалах центра.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭКСПОРТЕРЫ, ЗАКАЗЫ


Похожие новости


Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az получили в январе-апреле 2017г заказов на $111 млн Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az получили в январе-марте 2017г заказов на $81,5 млн

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]