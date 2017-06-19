Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az получили в январе-мае 2017г заказов на $130 млн

Азербайджанские производители получили в январе-мае 2017 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $130,4 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

"На портал Azexport.az в январе поступили заказы на сумму $48 млн, феврале - $6,5 млн, марте - $27 млн, апреле - $29,9 млн, в мае – $19 млн", - говорится в данных центра.

По данным центра, 15,3% заказов, поступивших на портал, приходится на Россию, 9,6% - на Украину, 7,3% - Турцию, 6,2% - Саудовскую Аравию, 5,1% - Казахстан, 5,1% - США.

"При анализе заказов, поступивших в мае, выясняется, что на мировом рынке имеется спрос на фруктовые соки, вино, мед, сливочное масло, плодоовощную продукцию, косметическую, мебельную и др. продукцию, произведенную в Азербайджане", - отмечается в материалах центра.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az.

А.Азизов