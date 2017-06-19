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19.06.2017 16:12

В Баку доставлены грузы для проведения Гран-При Азербайджана «Формулы-1» (ФОТО)

В Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку начали доставляться грузы в рамках проведения Гран-при Азербайджана Формула-1.

Более 600 тонн груза, включая гоночные болиды и необходимое для их обслуживания и организации соревнований оборудование, прибыло шестью рейсами из Монреаля. Еще два рейса будут выполнены на этой неделе.

Рейсы выполняют грузовые авиакомпании Silk Way Airlines, Cargolux, Qatar Cargo и AirBridgeCargo.

Всего до начала Гран-При Азербайджана «Формулы-1» планируется привести более 800 тонн груза.

Отметим, что шины болидов перевозятся в специальных контейнерах с постоянно поддерживаемой температурой +20 градусов.

Гран-при Азербайджана пройдет с 22 по 25 июня 2017 года. Гонки состоятся на фоне старого города Ичеришехер, силуэтов современной части города и видов на набережную Каспийского моря.

Пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]