В Баку доставлены грузы для проведения Гран-При Азербайджана «Формулы-1» (ФОТО)

В Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку начали доставляться грузы в рамках проведения Гран-при Азербайджана Формула-1.
Более 600 тонн груза, включая гоночные болиды и необходимое для их обслуживания и организации соревнований оборудование, прибыло шестью рейсами из Монреаля. Еще два рейса будут выполнены на этой неделе.
Рейсы выполняют грузовые авиакомпании Silk Way Airlines, Cargolux, Qatar Cargo и AirBridgeCargo.
Всего до начала Гран-При Азербайджана «Формулы-1» планируется привести более 800 тонн груза.
Отметим, что шины болидов перевозятся в специальных контейнерах с постоянно поддерживаемой температурой +20 градусов.
Гран-при Азербайджана пройдет с 22 по 25 июня 2017 года. Гонки состоятся на фоне старого города Ичеришехер, силуэтов современной части города и видов на набережную Каспийского моря.
Пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев
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