Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.9055 RUR   0.0296 GBR   2.1743 TRY   0.4867

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 28° Завтра 20° 28° 21 Июн 19° 26° 22 Июн 19° 26°

АПК 19.06.2017 16:39

Азербайджан в январе-мае увеличил производство продукции АПК на 2%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-мае 2017 года составил 1 млрд 532,6 млн манатов, что на 2% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В январе-мае 2017 года объем производства продукции в животноводстве составил 1 млрд 365,4 млн манатов, растениеводства – 167,2 млн манатов.

За отчетный период рост производства продукции животноводства составил 2,3%.

При этом в январе-мае в республике произведено 189 тыс. тонн мяса (рост на 2,9%), 817,8 тыс. тонн молока (рост на 0,5%), 739,8 млн яиц (рост на 6,5%), 12 тыс. тонн шерсти (спад на 6,5%).

Рост производства продукции растениеводства в январе-мае 2017 года составил 0,1%.

По данным Госкомстата, в Азербайджане уже начался сбор урожая сельхозпродукции. По состоянию на 1 июня в республике собрано 81,3 тыс. тонн картофеля (рост на 46,1% по сравнению с январем-маем 2016 года), 107,2 тыс. тонн овощей (рост на 6,6%), 11,2 тыс. тонн фруктов и ягод, 312,6 тонн листьев зеленого чая (спад на 27,1%) и 17,5 тыс. тонн зерна.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АПК, ПРОИЗВОДСТВО, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Азербайджан в январе-апреле увеличил производство продукции АПК на 3,2% Азербайджан в I квартале увеличил производство продукции АПК на 3,5% Азербайджан в январе-феврале увеличил производство продукции АПК на 3% Азербайджан в январе увеличил производство продукции АПК на 3,5% Производство продукции АПК в Азербайджане в 2016г увеличилось на 2,6% Производство продукции АПК в Азербайджане в январе-ноябре увеличилось на 2,3%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]