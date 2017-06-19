Азербайджан в январе-мае увеличил производство продукции АПК на 2%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-мае 2017 года составил 1 млрд 532,6 млн манатов, что на 2% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
В январе-мае 2017 года объем производства продукции в животноводстве составил 1 млрд 365,4 млн манатов, растениеводства – 167,2 млн манатов.
За отчетный период рост производства продукции животноводства составил 2,3%.
При этом в январе-мае в республике произведено 189 тыс. тонн мяса (рост на 2,9%), 817,8 тыс. тонн молока (рост на 0,5%), 739,8 млн яиц (рост на 6,5%), 12 тыс. тонн шерсти (спад на 6,5%).
Рост производства продукции растениеводства в январе-мае 2017 года составил 0,1%.
По данным Госкомстата, в Азербайджане уже начался сбор урожая сельхозпродукции. По состоянию на 1 июня в республике собрано 81,3 тыс. тонн картофеля (рост на 46,1% по сравнению с январем-маем 2016 года), 107,2 тыс. тонн овощей (рост на 6,6%), 11,2 тыс. тонн фруктов и ягод, 312,6 тонн листьев зеленого чая (спад на 27,1%) и 17,5 тыс. тонн зерна.
Н.Аббасова
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