Круассаны во Франции могут резко подорожать из-за удвоения цен на масло

Сливочное масло во Франции подорожало почти вдвое за год, и французские издания обеспокоены перспективами резкого повышения цен на круассаны в стране, поскольку в их базовый рецепт входит до 25% масла.
Федерация предприятий хлебобулочной промышленности (FEB) Франции на прошлой неделе назвала ситуацию "масштабным кризисом".
"В апреле прошлого года мы платили 2500 евро за тонну (масла), - заявил представитель FEB Матьё Ляббе. - Теперь она стоит 5300 евро. В лучшем случае потребителям придется платить больше. В худшем случае мы не сможем закупать масло".
В федерации утверждают, что цена масла во Франции никогда раньше не достигала такого уровня. FEB объясняет рост цен нехваткой молока в Европе в целом и во Франции в частности, а также высоким спросом на молоко и масло по всему миру.
По данным Le Parisien, выпечка в Париже за последние недели уже прибавила в цене несколько евроцентов, но издание предупреждает, что темпы роста могут существенно усилиться.
Как пишет Le Figaro, более 30 тыс. булочных и кондитерских Франции не смогут долго работать в сложившихся условиях, и многие небольшие предприятия могут разориться.
Азербайджан и Лаос подписали соглашение о безвизовом режиме для обладателей дипломатических паспортов
Президенты Азербайджана и Армении намерены возобновить политический диалог по Карабаху – сопредседатели МГ ОБСЕ
Сопредседатели МГ ОБСЕ планируют встречу с главами МИД Азербайджана и Армении
Boeing официально представил новую модификацию авиалайнера 737 Max
Курс манат/доллар на 20 июня - 1,7023 AZN/$1
Азербайджанский Unibank увеличил уставной капитал в 1,7 раза
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство автодороги в Биласуварском районе
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Глава кубинского МИД назвал гротескным спектаклем заявления Трампа о Кубе
В связи с подрывом гранат во дворе дома полицейского в Махачкале возбуждено уголовное дело
Грузия на переговорах в Женеве намерена поставить вопрос о взятии Россией на себя обязательств о неприменении силы
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Nar продолжает поддерживать спортивный клуб «Рабита»
Участник программы AppLab стал победителем конкурса стартапов
В Баку доставлены грузы для проведения Гран-При Азербайджана «Формулы-1» (ФОТО)
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»