Круассаны во Франции могут резко подорожать из-за удвоения цен на масло

Сливочное масло во Франции подорожало почти вдвое за год, и французские издания обеспокоены перспективами резкого повышения цен на круассаны в стране, поскольку в их базовый рецепт входит до 25% масла.

Федерация предприятий хлебобулочной промышленности (FEB) Франции на прошлой неделе назвала ситуацию "масштабным кризисом".

"В апреле прошлого года мы платили 2500 евро за тонну (масла), - заявил представитель FEB Матьё Ляббе. - Теперь она стоит 5300 евро. В лучшем случае потребителям придется платить больше. В худшем случае мы не сможем закупать масло".

В федерации утверждают, что цена масла во Франции никогда раньше не достигала такого уровня. FEB объясняет рост цен нехваткой молока в Европе в целом и во Франции в частности, а также высоким спросом на молоко и масло по всему миру.

По данным Le Parisien, выпечка в Париже за последние недели уже прибавила в цене несколько евроцентов, но издание предупреждает, что темпы роста могут существенно усилиться.

Как пишет Le Figaro, более 30 тыс. булочных и кондитерских Франции не смогут долго работать в сложившихся условиях, и многие небольшие предприятия могут разориться.