Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.9055 RUR   0.0296 GBR   2.1743 TRY   0.4867

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 28° Завтра 20° 28° 21 Июн 19° 26° 22 Июн 19° 26°

Это интересно 19.06.2017 16:48

Круассаны во Франции могут резко подорожать из-за удвоения цен на масло

Сливочное масло во Франции подорожало почти вдвое за год, и французские издания обеспокоены перспективами резкого повышения цен на круассаны в стране, поскольку в их базовый рецепт входит до 25% масла.

Федерация предприятий хлебобулочной промышленности (FEB) Франции на прошлой неделе назвала ситуацию "масштабным кризисом".

"В апреле прошлого года мы платили 2500 евро за тонну (масла), - заявил представитель FEB Матьё Ляббе. - Теперь она стоит 5300 евро. В лучшем случае потребителям придется платить больше. В худшем случае мы не сможем закупать масло".

В федерации утверждают, что цена масла во Франции никогда раньше не достигала такого уровня. FEB объясняет рост цен нехваткой молока в Европе в целом и во Франции в частности, а также высоким спросом на молоко и масло по всему миру.

По данным Le Parisien, выпечка в Париже за последние недели уже прибавила в цене несколько евроцентов, но издание предупреждает, что темпы роста могут существенно усилиться.

Как пишет Le Figaro, более 30 тыс. булочных и кондитерских Франции не смогут долго работать в сложившихся условиях, и многие небольшие предприятия могут разориться.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, МАСЛО, КРУАССАНЫ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]