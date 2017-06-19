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Дальнее зарубежье 19.06.2017 17:41

В Великобритании создается комиссия по борьбе с экстремизмом

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник объявила о создании государственной комиссии по противодействию различным формам экстремизма.

"Мы создадим новую комиссию по противодействию экстремизму - это будет государственный орган, способствующий в борьбе с ненавистью и экстремизмом в той же мере, в которой мы боремся с расизмом", - заявила Т.Мэй, выступая перед журналистами на Даунинг-стрит.

"На протяжении многих лет в нашей стране было слишком много терпимости по отношению к экстремизму, и это означает все виды экстремизма, включая исламофобию", - сказала британский премьер.

"Именно поэтому это правительство будет принимать меры, направленные на то, чтобы подавить экстремистские идеологии и идеологии, основанные на ненависти", - добавила она.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и восемь получили ранения в результате наезда автофургона на пешеходов у мечети в Лондоне.

Британские СМИ сообщали, что когда нападавший был задержан прохожими, он кричал: "Я убью всех мусульман!"

Премьер-министр Великобритании позже заявила, что наезд автофургона будет расследоваться как террористическая атака.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЭКСТРЕМИЗМ, КОМИССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]