В ЕС осудили терроризм и заявили о намерении укреплять сотрудничество со своими ключевыми партнерами в борьбе террором

Совет Евросоюза по иностранным делам принял в понедельник постановление "О внешней политике в области борьбы с терроризмом".
"Совет вновь заявляет о своем решительном и безоговорочном осуждении терроризма во всех его формах и проявлениях, совершенных кем бы то ни было и для какой бы то ни было цели", - говорится в документе.
В нем отмечается, что "терроризм представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности и что ЕС заинтересован в продолжении сотрудничества с партнерами на двустороннем, региональном и многостороннем уровнях в борьбе с этой многоликой угрозой".
В постановлении говорится о необходимости усиления контртеррористических структур, а также международного сотрудничества.
ЕС будет укреплять сотрудничество со странами Ближнего Востока и Северной Африки, Западных Балкан, Турцией, государствами Сахеля и Африканского Рога посредством активизации политического диалога, финансовой поддержки в борьбе с терроризмом.
В числе "ключевых стратегических партнеров" ЕС в борьбе с терроризмом названы США, Австралия, Канада и партнеры по Шенгену, а также региональные и многосторонние организации, в частности ООН, НАТО, Глобальный контртеррористический форум, Интерпол и Глобальная коалиция против запрещенного в России ИГИЛ. Россия среди "ключевых партнеров" не упомянута.
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