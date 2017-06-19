В ЕС осудили терроризм и заявили о намерении укреплять сотрудничество со своими ключевыми партнерами в борьбе террором

Совет Евросоюза по иностранным делам принял в понедельник постановление "О внешней политике в области борьбы с терроризмом".

"Совет вновь заявляет о своем решительном и безоговорочном осуждении терроризма во всех его формах и проявлениях, совершенных кем бы то ни было и для какой бы то ни было цели", - говорится в документе.

В нем отмечается, что "терроризм представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности и что ЕС заинтересован в продолжении сотрудничества с партнерами на двустороннем, региональном и многостороннем уровнях в борьбе с этой многоликой угрозой".

В постановлении говорится о необходимости усиления контртеррористических структур, а также международного сотрудничества.

ЕС будет укреплять сотрудничество со странами Ближнего Востока и Северной Африки, Западных Балкан, Турцией, государствами Сахеля и Африканского Рога посредством активизации политического диалога, финансовой поддержки в борьбе с терроризмом.

В числе "ключевых стратегических партнеров" ЕС в борьбе с терроризмом названы США, Австралия, Канада и партнеры по Шенгену, а также региональные и многосторонние организации, в частности ООН, НАТО, Глобальный контртеррористический форум, Интерпол и Глобальная коалиция против запрещенного в России ИГИЛ. Россия среди "ключевых партнеров" не упомянута.