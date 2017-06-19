ЕС выступает за многостороннее сотрудничество в сфере безопасности в Арктике, Средиземном, Балтийском и Черном морях

Совет ЕС по иностранным делам в понедельник принял постановление "О глобальной морской безопасности", в котором напомнил о своей роли глобального гаранта морской безопасности и призвал к многостороннему сотрудничеству и к обеспечению верховенства права на море.

"Совет подчеркивает важность определения приоритетов морской безопасности, а также дальнейшей вовлеченности ЕС в дела европейских морских бассейнов, особенно в Средиземном, Балтийском и Черном морях", - говорится в постановлении.

"Совет поощряет региональное сотрудничество во всех европейских морских бассейнах с третьими странами в соответствии с согласованной политикой ЕС, а также - в рамках региональных многосторонних форумов, таких как Черноморская синергия - изучение передового опыта регионального сотрудничества в области морской безопасности в Балтийском море", - отмечается далее в документе.

ЕС считает своим приоритетом сотрудничество со странами Арктического региона, "с учетом быстро меняющейся обстановки, а также открытие новых торговых путей, возможность более значительного участия ЕС в делах Арктического региона".

В постановлении отмечается участие ЕС в операциях на Средиземном море, связанных с проблемой миграции, важность успешного опыта борьбы с пиратством у берегов Сомали.

"Совет подчеркивает необходимость уважения свободы открытого моря, свободы судоходства и пролета в исключительных экономических зонах, права мирного прохода в территориальных водах и права транзитного прохода через проливы", - говорится в документе.

"Он (Совет - ИФ) также подчеркивает обязанности третьих стран в исключительных экономических зонах, одновременно отмечая важность суверенных прав и юрисдикции прибрежных государств в соответствии со статьями V и VI ЮНКЛОС (Конвенция ООН по морскому праву - ИФ). Он вновь подтверждает необходимость обеспечения суверенитета и суверенных прав государств на изучение и использование своих природных ресурсов", - говорится в постановлении Совета ЕС.