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Дальнее зарубежье 19.06.2017 18:14

На юге Хорватии из-за природных пожаров эвакуировали сотни туристов

Спасатели провели эвакуацию около 800 туристов из отелей на юге Хорватии из-за сильных лесных пожаров, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его информации, природные пожары бушуют близ расположенных вдоль Адриатического побережья курортных городов Макарска и Тучепи.

В ликвидации пожаров задействованы более 300 пожарных и около 150 военнослужащих. Кроме того, для борьбы с пожарами используются три пожарных самолета.

Однако полностью справиться с огнем им пока не удалось, ситуация усложняется сильными порывами ветра.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ХОРВАТИЯ, ПОЖАРЫ, ТУРИСТЫ, ЭВАКУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]