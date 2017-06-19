На юге Хорватии из-за природных пожаров эвакуировали сотни туристов

Спасатели провели эвакуацию около 800 туристов из отелей на юге Хорватии из-за сильных лесных пожаров, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его информации, природные пожары бушуют близ расположенных вдоль Адриатического побережья курортных городов Макарска и Тучепи.

В ликвидации пожаров задействованы более 300 пожарных и около 150 военнослужащих. Кроме того, для борьбы с пожарами используются три пожарных самолета.

Однако полностью справиться с огнем им пока не удалось, ситуация усложняется сильными порывами ветра.