17 журналистов предстали в Турции перед судом по делу о попытке госпереворота

Рассмотрение судебных дел в отношении 17 журналистов, якобы причастных к попытке государственного переворота летом прошлого года, началось в понедельник в Стамбуле, сообщает турецкая газета "Хюрриет".

По данным издания, участники процесса обвиняются в причастности к организации проживающего в США оппозиционного турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара называет идеологом путча 16 июля 2016 года.

В судебном процессе участвуют известные писатели и представители СМИ, в том числе журналисты ежедневных газет "Хюрриет" и "Миллиет", а также обладатель Нобелевской премии по литературе Орхан Памук.

В прошлом году в Турции после вступления в силу чрезвычайного положения были изданы ордера на арест в отношении большого числа журналистов, ряд СМИ был закрыт.