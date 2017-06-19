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Регион 19.06.2017 16:55

17 журналистов предстали в Турции перед судом по делу о попытке госпереворота

Рассмотрение судебных дел в отношении 17 журналистов, якобы причастных к попытке государственного переворота летом прошлого года, началось в понедельник в Стамбуле, сообщает турецкая газета "Хюрриет".

По данным издания, участники процесса обвиняются в причастности к организации проживающего в США оппозиционного турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара называет идеологом путча 16 июля 2016 года.

В судебном процессе участвуют известные писатели и представители СМИ, в том числе журналисты ежедневных газет "Хюрриет" и "Миллиет", а также обладатель Нобелевской премии по литературе Орхан Памук.

В прошлом году в Турции после вступления в силу чрезвычайного положения были изданы ордера на арест в отношении большого числа журналистов, ряд СМИ был закрыт.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СТАМБУЛ, ЖУРНАЛИСТЫ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]