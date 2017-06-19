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Дальнее зарубежье 19.06.2017 18:29

Жителям сгоревшей в Лондоне высотки выплатят по 5,5 тыс. фунтов

Жители высотного здания Grenfell Tower на территории лондонского района Кенсингтон, где в ночь на 14 июня произошел пожар, получат по 5,5 тыс. фунтов стерлингов (более $7 тыс.) из специально созданного британскими властями фонда.

Перечисление средств начнется 19 июня, сообщили в официальной резиденции премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на Даунинг-стрит.

Пострадавшие получат по 500 фунтов наличными, остальная часть будет переведена на их банковские счета. Общая сумма выплат может быть увеличена в случае необходимости, например, на погребение родственников, пишет International Business Times.

В пятницу Т.Мэй сообщила о создании фонда в размере 5 млн фунтов на поддержку жителей высотки, пострадавших во время пожара.

Последние оценки полиции показывают, что жертвами пожара в Grenfell Tower стали не менее 79 человек, заявил начальник полиции Стюарт Канди в понедельник журналистам. К 17 июня в больницах оставались 19 раненых, десять из них находились в критическом состоянии.

Ранее полиция говорила о том, что сведений об умышленном поджоге здания нет. Причины пожара устанавливаются.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВЫСОТКА, ПОЖАР, ВЫПЛАТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]