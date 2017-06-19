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СНГ 19.06.2017 19:00

Путин во вторник встретится в Кремле с членами обновленной Общественной палаты

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник встретится в Кремле с членами Общественной палаты VI состава, сообщает в понедельник пресс-служба главы государства.

Новый состав Общественной палаты формировался в три этапа: 40 человек были утверждены указом президента 20 марта, 84 - делегированы общественными палатами субъектов Федерации, еще 43 члена были отобраны из 403 кандидатов от НКО путем голосования.

19 июня состоялось пленарное заседание ОП РФ, на котором новым секретарем был избран Валерий Фадеев. Нынешний состав ОП РФ, обновившийся на две трети, будет работать до 2020 года.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ОБЩПАЛАТА, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]