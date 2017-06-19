Азербайджанский Unibank увеличил уставной капитал в 1,7 раза

Азербайджанский Unibank увеличил уставный капитал на 70% - до 119 млн манатов, отмечается в сообщении банка.

"Менеджмент и акционеры Unibank завершили первый этап рекапитализации банка. Сегодня на бирже состоялось размещение 18,059 тыс. акций банка на сумму 49 млн манатов. В результате уставный капитал увеличился на 70% - до 119 млн манатов", - отмечается в сообщении.

Допэмиссия акций была выкуплена действующими акционерами банка.

При этом изменилась структура акционерного капитала. В частности, доля международных финансовых институтов - ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) и DEG (Немецкая инвестиционная корпорация) - увеличилась до 49,5%, доля местных акционеров физических лиц – снизилась 50,5%.

В частности, доля DEG составила 27,6%, ЕБРР – 21,9%.

"Программа рекапитализации банка была принята на Общем собрании акционеров банка 18 апреля 2017 года и направлена на укрепление капитальной базы банка для покрытия убытков возникших в результате макроэкономических шоков, а также для создания прочной капитальной основы с целью дальнейшего развития банка в постнефтяной период", - отмечается в сообщении.

ОАО «Unibank» создано в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана.

А.Азизов