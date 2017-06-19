Азербайджанский Unibank увеличил уставной капитал в 1,7 раза

Азербайджанский Unibank увеличил уставный капитал на 70% - до 119 млн манатов, отмечается в сообщении банка.
"Менеджмент и акционеры Unibank завершили первый этап рекапитализации банка. Сегодня на бирже состоялось размещение 18,059 тыс. акций банка на сумму 49 млн манатов. В результате уставный капитал увеличился на 70% - до 119 млн манатов", - отмечается в сообщении.
Допэмиссия акций была выкуплена действующими акционерами банка.
При этом изменилась структура акционерного капитала. В частности, доля международных финансовых институтов - ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) и DEG (Немецкая инвестиционная корпорация) - увеличилась до 49,5%, доля местных акционеров физических лиц – снизилась 50,5%.
В частности, доля DEG составила 27,6%, ЕБРР – 21,9%.
"Программа рекапитализации банка была принята на Общем собрании акционеров банка 18 апреля 2017 года и направлена на укрепление капитальной базы банка для покрытия убытков возникших в результате макроэкономических шоков, а также для создания прочной капитальной основы с целью дальнейшего развития банка в постнефтяной период", - отмечается в сообщении.
ОАО «Unibank» создано в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана.
А.Азизов
Азербайджан и Лаос подписали соглашение о безвизовом режиме для обладателей дипломатических паспортов
Президенты Азербайджана и Армении намерены возобновить политический диалог по Карабаху – сопредседатели МГ ОБСЕ
Сопредседатели МГ ОБСЕ планируют встречу с главами МИД Азербайджана и Армении
Президент Алиев утвердил Закон «О дошкольном образовании»
Определились соперники азербайджанских футбольных клубов в предварительных раундах Еврокубков сезона 2017/18
Круассаны во Франции могут резко подорожать из-за удвоения цен на масло
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство автодороги в Биласуварском районе
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Глава кубинского МИД назвал гротескным спектаклем заявления Трампа о Кубе
В связи с подрывом гранат во дворе дома полицейского в Махачкале возбуждено уголовное дело
Грузия на переговорах в Женеве намерена поставить вопрос о взятии Россией на себя обязательств о неприменении силы
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Nar продолжает поддерживать спортивный клуб «Рабита»
Участник программы AppLab стал победителем конкурса стартапов
В Баку доставлены грузы для проведения Гран-При Азербайджана «Формулы-1» (ФОТО)
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»