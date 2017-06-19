Участник программы AppLab стал победителем конкурса стартапов

Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане – компания Bakcell, с радостью сообщает о первом достижении одного из проектов, принимающих участие в программе AppLab.
Так, проект Mango, являющийся участником программы, стал обладателем первого места в номинации «самый инновационный проект», среди 20 претендентов, на конкурсе “1st ADA University Ideation Competition”, проведенном в Университете «ADA».
«Mango» - это мобильное приложение, которое помогает пользователям с легкостью выбрать место для завтрака, обеда или ужина, в соответствии со своими желаниями и потребностями. Одновременно с этим, пользователи приложения могут получать автоматические ответы на интересующие их вопросы, связанные с различными ресторанами. Приложение может быть синхронизировано и использовано совместно с Facebook и другими социальными сетями.
В данный момент, команда «Mango» состоит из четырех студентов, получающих образование в Университете «ADA». Чтобы превратить свою идею в полноценное мобильное приложение, студенты проведут 6 месяцев, работая в офисе программы AppLab, принимая участие в тренингах и семинарах, организуемых компанией Bakcell и ее партнерами, получая при этом поддержку и консультацию профессионалов.
Программа AppLab это ускоренная модель осуществления проектов, созданная для оказания поддержки выбранным для участия разработчикам, в воплощении в жизнь их идей, мобильных приложений и технологий, от начальной стадии до стадии готового продукта.
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О компании Bakcell
Компания Bakсell – Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@, Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.
Благодаря более чем 5300 базовым станциям, cеть Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Bakcell является лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sür@ и создания новых партнерств, фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета азербайджанским пользователям. Услуги 3G компании Bakcell доступны во всех регионах Азербайджана и охватывают 93% населения.
Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).
Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 055 000 05 55
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