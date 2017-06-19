Глава МИД Азербайджана обвинил Армению в стремлении сорвать переговоры по Карабаху

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и находящиеся в Баку с визитом сопредседатели Минской группы ОБСЕ обменялись мнениями по интенсификации переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.
«Армения намерено прибегает к провокациям для срыва переговорного процесса путем эскалации напряженности», - сказал Э.Мамедъяров на встрече, комментируя последнюю провокацию Еревана в зоне карабахского фронта.
Он также подчеркнул необходимость изменения статус-кво путем субстантивных переговоров. «Для достижения прогресса в процессе урегулирования необходимо вывести ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана согласно предложениям, которые находятся сегодня на столе переговоров», - приводит слова Э.Мамедъярова МИД Азербайджана.
Глава азербайджанского МИД также коснулся незаконных действий Армении на оккупированных территориях Азербайджана, в том числе, затронув политику заселения, разрушения материально-культурных ценностей, осуществление незаконных полетов.
«Подобные незаконные действия Армении на оккупированных азербайджанских территориях мешают урегулированию конфликта»,- отметил он.
Сопредседатели МГ ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США) находятся 19 июня с визитом в Азербайджане.
Ф.Исазаде
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