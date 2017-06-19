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Дальнее зарубежье 19.06.2017 19:41

Евросоюз высоко оценил успехи правительства Ирака в военной кампании против террористов

Евросоюз высоко оценил "значительные успехи" правительства Ирака во главе с Хайдером Аль-Абади и иракских сил безопасности в военной кампании против ИГ за последние месяцы.

В принятом в понедельник постановлении по Ираку Совет ЕС по иностранным делам "подчеркивает важность всеобъемлющего процесса примирения, как на национальном, так и на местном уровнях, и необходимость ощутимого прогресса в политических реформах, чтобы обеспечить инклюзивное национальное примирение".

Совет ЕС выразил глубокую озабоченность гуманитарной ситуацией в Ираке. Отмечается, что гуманитарная помощь ЕС населению Ирака составила 159 млн. евро в 2016 году и 42 млн. евро - в первые месяцы 2017 года.

ЕС подчеркивает важность поддержания безопасности и верховенства закона для стабильности в освобожденных от ИГ районах и по всей стране.

В ответ на просьбу иракских властей ЕС изучает вопрос о развертывании своей Группы консультаций и помощи в реформе сектора безопасности. Она будет работать в сотрудничестве и координации с другими международными партнерами, говорится в постановлении.

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Тэги: ЕС, ИРАК, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]