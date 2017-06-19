Евросоюз высоко оценил успехи правительства Ирака в военной кампании против террористов

Евросоюз высоко оценил "значительные успехи" правительства Ирака во главе с Хайдером Аль-Абади и иракских сил безопасности в военной кампании против ИГ за последние месяцы.
В принятом в понедельник постановлении по Ираку Совет ЕС по иностранным делам "подчеркивает важность всеобъемлющего процесса примирения, как на национальном, так и на местном уровнях, и необходимость ощутимого прогресса в политических реформах, чтобы обеспечить инклюзивное национальное примирение".
Совет ЕС выразил глубокую озабоченность гуманитарной ситуацией в Ираке. Отмечается, что гуманитарная помощь ЕС населению Ирака составила 159 млн. евро в 2016 году и 42 млн. евро - в первые месяцы 2017 года.
ЕС подчеркивает важность поддержания безопасности и верховенства закона для стабильности в освобожденных от ИГ районах и по всей стране.
В ответ на просьбу иракских властей ЕС изучает вопрос о развертывании своей Группы консультаций и помощи в реформе сектора безопасности. Она будет работать в сотрудничестве и координации с другими международными партнерами, говорится в постановлении.
Азербайджан и Лаос подписали соглашение о безвизовом режиме для обладателей дипломатических паспортов
Президенты Азербайджана и Армении намерены возобновить политический диалог по Карабаху – сопредседатели МГ ОБСЕ
Сопредседатели МГ ОБСЕ планируют встречу с главами МИД Азербайджана и Армении
Boeing официально представил новую модификацию авиалайнера 737 Max
Курс манат/доллар на 20 июня - 1,7023 AZN/$1
Азербайджанский Unibank увеличил уставной капитал в 1,7 раза
Президент Алиев утвердил Закон «О дошкольном образовании»
Определились соперники азербайджанских футбольных клубов в предварительных раундах Еврокубков сезона 2017/18
Круассаны во Франции могут резко подорожать из-за удвоения цен на масло
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство автодороги в Биласуварском районе
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Nar продолжает поддерживать спортивный клуб «Рабита»
Участник программы AppLab стал победителем конкурса стартапов
В Баку доставлены грузы для проведения Гран-При Азербайджана «Формулы-1» (ФОТО)
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»