Boeing официально представил новую модификацию авиалайнера 737 Max

Американский авиаконцерн Boeing Co. в понедельник официально представил новую модификацию узкофюзеляжного авиалайнера 737 Max 10 с увеличенным числом посадочных мест.

Новая модель является самой крупной среди производимых Boeing узкофюзеляжных самолетов, которые являются основой парка многих авиакомпаний, пишет MarketWatch.

"Наши клиенты попросили нас сделать этот самолет больше", - заявил президент Boeing Commercial Airplanes Кевин МакАлистер.

По его словам, более 10 клиентов Boeing уже заявили о готовности приобрести самолеты новой модификации. Сделки о покупке в общей сложности свыше 240 самолетов будут обнародованы на этой неделе в ходе авиационного-космического салона ParisAirShow-2017, сказал он.

Стоимость нового самолета, согласно каталогу, составляет $124,7 млн. Эксплуатация самолетов 737 Max 10, как ожидается, начнется в 2020 году.

Интерес к новым самолетам Boeing проявили и лизинговые компании, которые становятся все более важным клиентом для авиастроительных концернов.

Так, лизинговое подразделение General Electric - GE Capital Aviation Service - заключило соглашение с Boeing о покупке 20 самолетов 737 Max 10. Еще одна лизинговая компания - BOC Aviation - заявила о намерении приобрести 10 новых самолетов американского авиаконцерна, китайская CDB Aviation - также 10 новых самолетов.

Узкофюзеляжные самолеты существенно дешевле крупных широкофюзеляжных воздушных судов, и увеличение числа посадочных мест делает их особенно привлекательными для покупателей.

Европейский авиастроительный концерн Airbus до сих пор опережал Boeing в этом сегменте. Порядка 65% заказов на продукцию Airbus в прошлом году пришлось на долю сделок по покупке его самой крупной версии узкофюзеляжного самолета.

Airbus начал поставки самолетов A321neo в апреле текущего года, в общей сложности концерн получил уже заказы на 1,416 тыс. таких самолетов.

Boeing получил менее 200 заказов на самолеты 737 Max 10 до его официальной презентации.

Вместимость самолетов 737 Max 10 составляет до 230 посадочных мест, самолета A321neo - 240 мест.

По словам К.МакАлистера, расходы на разработку модели 737 Max 10 были относительно низкими, с учетом его сходства с менее крупной моделью.