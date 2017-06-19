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Спорт 19.06.2017 17:49

Определились соперники азербайджанских футбольных клубов в предварительных раундах Еврокубков сезона 2017/18

Стали известны соперники азербайджанских футбольных клубов в квалификационных раундах европейских кубковых турниров сезона 2017/2018.

Соперником агдамского «Карабаха» во втором раунде квалификации Лиги Чемпионов стала грузинская «Самтредия». Первая игра состоится 11 или 12 июля, ответный матч пройдет 18 или 19 июля.

Также жребий определил соперников азербайджанских команд на предварительном этапе Лиги Европы.

Так, бакинские «Интер» и «Зире» вступят в борьбу с 1-го раунда квалификации и сыграют, соответственно, против сербской «Младость» (Лучани) и «Дифферданжа» (Люксембург). Игры состоятся 29 июня и 6 июля. "Интер" первый матч проведет в Баку, "Зиря" - в гостях.

Соперником «Габалы» во втором раунде квалификации стал молдавский «Милсами». Матчи состоятся 13 и 20 июля.

Р.Бабаев

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Тэги: ФУТБОЛ, ЕВРОКУБКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]