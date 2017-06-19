Nar продолжает поддерживать спортивный клуб «Рабита»

В рамках своей программы корпоративной социальной ответственности (КСО), Nar продолжает оказывать поддержку спортивному клубу «Рабита». Так, оператор приступил к осуществлению второго этапа проекта по оказанию поддержки этому спортивному клубу.

При поддержке Nar, дети, лишенные родительской опеки, и подростки из малоимущих семей, имеют возможность принимать участие в тренировках по боксу, регулярно проводимых в спортивном клубе «Рабита». Молодые боксеры тренируются под руководством профессиональных боксеров клуба, являющихся чемпионами мира и Европы. Основной целью проведения подобных тренировок является обеспечение рационального использования свободного времени и повышение интереса к спорту среди детей, лишенных родительской опеки, и подростков из малоимущих семей. Многие дети, принимающие участие в тренировках в рамках данного проекта, уже стали обладателями золотых медалей на различных турнирах по боксу среди школьников.

Nar, являющийся главным спонсором спортивного клуба «Рабита», уже второй год подряд обеспечивает молодых боксеров самыми современными спортивными принадлежностями. Президент спортивного клуба «Рабита» г-н Фархад Аджалов высоко оценил поддержку, оказываемую оператором Nar молодым боксерам, и выразил уверенность в том, что они достигнут еще больших успехов в будущем.

Нужно отметить, что Nar обеспечивает детей, принимающих участие в тренировках, транспортом, а также всеми необходимыми спортивными принадлежностями. Этот социальный проект осуществляется при спонсорской поддержке Nar, в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности оператора. Спортивный клуб «Рабита» объединяет в себе более 30 профессиональных боксеров.

Более подробную информацию о стратегии КСО Nar можно получить посетив nar.az.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6000 базовых станций и охватывающей 99% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги 2,3 миллионам абонентов.