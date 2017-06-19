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Карабахский конфликт 19.06.2017 18:32

Сопредседатели МГ ОБСЕ планируют встречу с главами МИД Азербайджана и Армении

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ готовятся к встрече с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в рамках переговорного процесса по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, говорится в принятой посредниками по итогам визита в регион заявлении.

«Сопредседатели 3 июля отправятся в Вену, чтобы проинформировать членов Минской группы об итогах своего визита в регион и ходе переговорного процесса», - говорится в документе, размещенном на официальном сайте ОБСЕ.

Также посредники переговорного процесса планируют вскоре встретиться с главами МИД Азербайджана и Армении для дальнейшего обсуждения мер в направлении урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, отмечается в заявлении.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, СОПРЕДСЕДАТЕЛИ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]