Сопредседатели МГ ОБСЕ планируют встречу с главами МИД Азербайджана и Армении

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ готовятся к встрече с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в рамках переговорного процесса по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, говорится в принятой посредниками по итогам визита в регион заявлении.

«Сопредседатели 3 июля отправятся в Вену, чтобы проинформировать членов Минской группы об итогах своего визита в регион и ходе переговорного процесса», - говорится в документе, размещенном на официальном сайте ОБСЕ.

Также посредники переговорного процесса планируют вскоре встретиться с главами МИД Азербайджана и Армении для дальнейшего обсуждения мер в направлении урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, отмечается в заявлении.

Р.Бабаев