Французская полиция проводит операцию на Елисейских полях

Сотрудники полиции Парижа сообщили в понедельник, что проводят масштабную операцию на Елисейских полях.

"Проводится полицейская операция на Елисейских полях. По возможности избегайте этого сектора", - отмечается в "Твиттере" префектуры полиции.

По сообщениям СМИ, закрыта станция метро Champs-Elysees-Clemenceau.

Согласно поступающим данным, проведена эвакуация людей в районе театра Мариньи.