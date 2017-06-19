Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.9055 RUR   0.0296 GBR   2.1743 TRY   0.4867

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 28° Завтра 20° 28° 21 Июн 19° 26° 22 Июн 19° 26°

Дальнее зарубежье 19.06.2017 18:59

Французская полиция проводит операцию на Елисейских полях

Сотрудники полиции Парижа сообщили в понедельник, что проводят масштабную операцию на Елисейских полях.

"Проводится полицейская операция на Елисейских полях. По возможности избегайте этого сектора", - отмечается в "Твиттере" префектуры полиции.

По сообщениям СМИ, закрыта станция метро Champs-Elysees-Clemenceau.

Согласно поступающим данным, проведена эвакуация людей в районе театра Мариньи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, ПОЛИЦИЯ


Похожие новости


В Париже эвакуируют людей с площади перед Лувром Почти 30 человек задержаны в ходе протестов в Париже Вокруг Эйфелевой башни планируют возвести прозрачную пуленепробиваемую стену за 20 млн евро - СМИ Французский военный у музея Лувр в Париже открыл огонь по напавшему на него с ножом мужчине В парижском отеле ограбили Ким Кардашьян Парижские музеи Лувр и Орсэ возобновили работу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]