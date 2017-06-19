Фургон французской жандармерии загорелся на Елисейских полях после того, как в него въехал неизвестный на автомобиле - СМИ

Неизвестный на автомобиле протаранил фургон жандармерии на Елисейских полях в Париже, сообщила в понедельник местная пресса со ссылкой на полицейские источники.

По сообщениям СМИ, фургон загорелся.

Парижская пресса отмечает, что пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Парижа проводят масштабную операцию на Елисейских полях.