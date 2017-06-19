Протаранивший фургон жандармерии на Елисейских полях мужчина мертв - власти

Мужчина, протаранивший на автомобиле фургон жандармерии на Елисейских полях, погиб, подтвердил в понедельник журналистам глава МВД Франции Жерар Коллон.

Ранее о смерти нападавшего сообщали французские СМИ.

По данным журнала "Пуэн", автомобиль "Рено Меган" врезался в фургон, после чего загорелся. Стражи порядка извлекли водителя, оказавшегося вооруженным, из машины, но его жизнь спасти не удалось.

После инцидента к месту происшествия прибыли пожарные, потушившие огонь. Никто из полицейских и прохожих не пострадал.

"Пуэн" отмечает, что нападавший, по информации властей, находился в списке людей, подверженных мусульманской радикализации.

Французские СМИ сообщают со ссылкой на знакомые с ходом расследования источники, что в машине нападавшего найдены автомат Калашникова, пистолеты, баллоны с газом.