Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.9055 RUR   0.0296 GBR   2.1743 TRY   0.4867

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 28° Завтра 20° 28° 21 Июн 19° 26° 22 Июн 19° 26°

Дальнее зарубежье 19.06.2017 19:30

Протаранивший фургон жандармерии на Елисейских полях мужчина мертв - власти

Мужчина, протаранивший на автомобиле фургон жандармерии на Елисейских полях, погиб, подтвердил в понедельник журналистам глава МВД Франции Жерар Коллон.

Ранее о смерти нападавшего сообщали французские СМИ.

По данным журнала "Пуэн", автомобиль "Рено Меган" врезался в фургон, после чего загорелся. Стражи порядка извлекли водителя, оказавшегося вооруженным, из машины, но его жизнь спасти не удалось.

После инцидента к месту происшествия прибыли пожарные, потушившие огонь. Никто из полицейских и прохожих не пострадал.

"Пуэн" отмечает, что нападавший, по информации властей, находился в списке людей, подверженных мусульманской радикализации.

Французские СМИ сообщают со ссылкой на знакомые с ходом расследования источники, что в машине нападавшего найдены автомат Калашникова, пистолеты, баллоны с газом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, СТОЛИЦА, НАПАДЕНИЕ, ГИБЕЛЬ


Похожие новости


Звуки стрельбы были слышны в районе Собора Парижской Богоматери - СМИ Эйфелева башня вечером окрасится в цвета флага ФРГ в память о погибших в Мюнхене В Париже пытаются уточнить, чьи беспилотники пролетели ночью над столицей Власти Парижа намерены судиться с Fox News из-за ущерба имиджу города Число жертв стрельбы в Париже в редакции "Шарли Эбдо" достигло 12 человек Две секции перил моста Искусств в Париже обрушились под тяжестью "замков любви"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]