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Внешняя политика 19.06.2017 19:59

Азербайджан и Лаос подписали соглашение о безвизовом режиме для обладателей дипломатических паспортов

Азербайджан и Лаос подписали двустороннее межгосударственное соглашение о безвизовом режиме для обладателей дипломатических паспортов, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Соглашение было подписано на встрече министров иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и Лаоса Салымсая Коммасита.

Главы МИД отметили важность обновления и дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Стороны обменялись мнениями относительно перспектив развития двусторонних отношений, отметили наличие широкого потенциала для экономического сотрудничества. В этой связи министры обсудили вопросы налаживания прямых контактов между деловыми кругами двух стран и организацию совместных бизнес форумов.

Э.Мамедъяров проинформировал своего коллегу о ходе переговоров по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЛАОС, СОТРУДНИЧЕСТВО, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]