Азербайджан и Лаос подписали соглашение о безвизовом режиме для обладателей дипломатических паспортов

Азербайджан и Лаос подписали двустороннее межгосударственное соглашение о безвизовом режиме для обладателей дипломатических паспортов, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Соглашение было подписано на встрече министров иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и Лаоса Салымсая Коммасита.

Главы МИД отметили важность обновления и дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Стороны обменялись мнениями относительно перспектив развития двусторонних отношений, отметили наличие широкого потенциала для экономического сотрудничества. В этой связи министры обсудили вопросы налаживания прямых контактов между деловыми кругами двух стран и организацию совместных бизнес форумов.

Э.Мамедъяров проинформировал своего коллегу о ходе переговоров по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

Р.Бабаев