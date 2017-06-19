Азербайджан и Лаос подписали соглашение о безвизовом режиме для обладателей дипломатических паспортов

Азербайджан и Лаос подписали двустороннее межгосударственное соглашение о безвизовом режиме для обладателей дипломатических паспортов, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Соглашение было подписано на встрече министров иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и Лаоса Салымсая Коммасита.
Главы МИД отметили важность обновления и дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в различных сферах.
Стороны обменялись мнениями относительно перспектив развития двусторонних отношений, отметили наличие широкого потенциала для экономического сотрудничества. В этой связи министры обсудили вопросы налаживания прямых контактов между деловыми кругами двух стран и организацию совместных бизнес форумов.
Э.Мамедъяров проинформировал своего коллегу о ходе переговоров по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.
Р.Бабаев
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