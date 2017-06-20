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Дальнее зарубежье 20.06.2017 09:32

Американская компания по ошибке выложила в интернет данные на 200 млн избирателей

Аналитическая компания Deep Root Analytics ошибочно выложила в открытый доступ данные на 198 млн американских избирателей, сообщила газета The Нill.

"Мы берем на себя ответственность за эту ситуацию", - говорится в заявлении компании, которая по заказу Национального комитета Республиканской партии США занималась исследованиями состава и взглядов избирателей.

Утечка была обнаружена компанией UpGuard, специализирующейся на вопросах безопасности.

После этого на базе данных был установлен пароль, однако около двух недель она была в открытом доступе.

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Тэги: США, КОМПАНИЯ, ИЗБИРАТЕЛИ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]