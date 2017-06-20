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Это интересно 20.06.2017 09:15

Каждый 113-й человек в мире - беженец, половина из них дети - Управление верховного комиссара ООН

Управление Верховного комиссара ООН по беженцам (УВКБ) насчитало в 2016 году во всем мире более 65 миллионов беженцев, внутренне перемещенных лиц и ищущих убежища людей, это в среднем каждый 113-й человек в мире.

Согласно новому докладу УВКБ, к концу 2016 года во всем мире насчитывалось свыше 65,6 миллиона перемещенных лиц: 22,5 миллиона беженцев, 2,8 миллиона лиц, ищущих убежища, и более 40 миллионов внутренне перемещенных лиц.

В среднем каждый 113-й человек в мире сегодня является перемещенным, и общее число беженцев и перемещенных лиц превышает число жителей Великобритании, сообщают авторы доклада.

Там отмечается, что в прошлом году "армию" 65,6 миллиона беженцев и переселенцев пополнили более 10 миллионов человек: примерно две трети из них - 6,9 миллиона - стали внутренними беженцами в своих странах. "Это означает, что каждые три секунды, кто-то покидает свой дом в поисках убежища", - пишут авторы.

Подчеркивается, что самым "большим поставщиком" беженцев в 2016 году стала Сирия: на сегодняшний день в мире насчитывается 5,5 миллиона сирийских беженцев.

Автора доклада отметили также увеличение потока беженцев из Южного Судана, в частности после обострения конфликта в стране в июле 2016 года: в прошлом году эту страну в поисках убежища покинули 739 тыс. 900 человек.

По оценкам УВКБ, дети составляют половину всех беженцев в мире.

Помимо этого, на сегодняшний день в мире насчитывается около 10 миллионов лиц, которые не являются гражданами или подданными ни одного государства.

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Тэги: ООН, КОМИССАР, БЕЖЕНЦЫ, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]