Южная Корея и США проведут учения ВВС двух стран - авиационное командование РК

Два американских бомбардировщика B-1B Lancer совместно с южнокорейскими истребителями F-15K проведут учение во вторник, сообщило журналистам командование Военно-воздушных сил (ВВС) Южной Кореи.

Легенда и задачи, которые будут отрабатываться в ходе учения, не раскрываются.

Наблюдатели не исключают, что их проведение связано со смертью в США американского студента Отто Вомбиера, который, обучаясь в КНДР, был арестован и возвращен США в состоянии комы после 18 месяцев заключения.

В связи с этим госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что ответственность за смерть студента лежит на северокорейских властях.

"Мы считаем, что ответственность за смерть О.Вомбиера лежит на Северной Корее", - отметил дипломат.

Кроме того, считают эксперты, учение направлено на то, чтобы еще раз продемонстрировать Пхеньяну готовность Соединенных Штатов и Южной Кореи продолжать политику сдерживания и устрашения в условиях участившихся испытаний КНДР баллистических ракет.