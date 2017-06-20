Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.899 RUR   0.0292 GBR   2.1682 TRY   0.484

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 27° Завтра 18° 26° 22 Июн 19° 26° 23 Июн 19° 27°

Дальнее зарубежье 20.06.2017 09:47

Южная Корея и США проведут учения ВВС двух стран - авиационное командование РК

Два американских бомбардировщика B-1B Lancer совместно с южнокорейскими истребителями F-15K проведут учение во вторник, сообщило журналистам командование Военно-воздушных сил (ВВС) Южной Кореи.

Легенда и задачи, которые будут отрабатываться в ходе учения, не раскрываются.

Наблюдатели не исключают, что их проведение связано со смертью в США американского студента Отто Вомбиера, который, обучаясь в КНДР, был арестован и возвращен США в состоянии комы после 18 месяцев заключения.

В связи с этим госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что ответственность за смерть студента лежит на северокорейских властях.

"Мы считаем, что ответственность за смерть О.Вомбиера лежит на Северной Корее", - отметил дипломат.

Кроме того, считают эксперты, учение направлено на то, чтобы еще раз продемонстрировать Пхеньяну готовность Соединенных Штатов и Южной Кореи продолжать политику сдерживания и устрашения в условиях участившихся испытаний КНДР баллистических ракет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, ВВС, УЧЕНИЕ


Похожие новости


Новый лидер Южной Кореи в конце июня посетит Вашингтон - СМИ Новый президент Южной Кореи принял приглашение Трампа посетить Вашингтон КНДР обвиняет США и Южную Корею в подготовке покушения на Ким Чен Ына Шеф ЦРУ посетил с необъявленным визитом Южную Корею В Сеуле отвергают требование Трампа оплатить развертывание ПРО THAAD на южнокорейской территории Трамп распорядился отправить бомбардировщики B-1 и B-52 на военные учения США и Южной Кореи - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]