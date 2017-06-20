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Дальнее зарубежье 20.06.2017 10:02

Палата представителей американского конгресса отложила голосование по санкциям против РФ - СМИ

Лидеры республиканцев в палате представителей конгресса США направили законопроект о новых односторонних американских санкциях против России на изучение в комитет по иностранным делам, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Ранее законопроект был принят американским сенатом.

Это вызвало недовольство ряда конгрессменов, в том числе и республиканцев.

В частности, представитель демократов в комитете по иностранным делам Элиот Энгел считает, что отсрочка голосования может дать президенту Дональду Трампу и его команде "ослабить законопроект".

"Республиканское руководство должно без промедления рассмотреть законопроект, чтобы палата представителей проголосовала за него и отправила президенту на подпись", - говорится в заявлении конгрессмена.

Он добавил, что в противном случае "у Белого дома появится время на то, чтобы ослабить ключевые меры, которые призваны привлечь Кремль к ответственности".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, КОНГРЕСС, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]