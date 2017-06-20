Палата представителей американского конгресса отложила голосование по санкциям против РФ - СМИ

Лидеры республиканцев в палате представителей конгресса США направили законопроект о новых односторонних американских санкциях против России на изучение в комитет по иностранным делам, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
Ранее законопроект был принят американским сенатом.
Это вызвало недовольство ряда конгрессменов, в том числе и республиканцев.
В частности, представитель демократов в комитете по иностранным делам Элиот Энгел считает, что отсрочка голосования может дать президенту Дональду Трампу и его команде "ослабить законопроект".
"Республиканское руководство должно без промедления рассмотреть законопроект, чтобы палата представителей проголосовала за него и отправила президенту на подпись", - говорится в заявлении конгрессмена.
Он добавил, что в противном случае "у Белого дома появится время на то, чтобы ослабить ключевые меры, которые призваны привлечь Кремль к ответственности".
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